桃園市3名20多歲的年輕人16日上午相約戲水消暑，在新竹縣五峰鄉和平橋上游300公尺處戲水，其中一名彭姓男子跳水後，就未浮出水面，同行者立即報案求助，新竹縣政府消防局派遣二大隊、五峰及竹東消防分隊共21名警消救援，但找到彭姓男子時，他已無呼吸心跳，送醫不治身亡。
據了解，這起意外發生在16日上午，3名青年相約戲水消暑，騎機車前往五峰鄉大隘村10鄰、鐵線橋附近玩水，但彭男跳水後，即消失無蹤，同行人立即報案。
但即使大批警消出動救援，彭男被發現時，已無呼吸心跳，警消將彭男與另名同行有人送往台北榮總新竹分院救治，彭男仍不治身亡。
案發地點為一處溪水旁的深潭，彭男跳水後，就沒有再浮起。為此，新竹縣消防局出動21名警消救援，警方獲報也到場協助。
雖已微解封，出身五峰鄉的新竹縣議員張益生知悉此起事故後，也呼籲民眾仍須重視防疫，等待疫情更加緩和、解禁後，再上山遊玩，避免發生意外又使警、消疲於奔命。
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