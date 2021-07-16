一名男網友自曝有「怪癖」，喜歡女性內褲，看到會忍不住想買，但他在大賣場挑選女性內褲時，一對情侶暗罵「變態」，男網友相當不解，認為「不偷也不搶買女生內褲錯了嗎？」，有些女生也會穿男性內褲，誰規定男生不能穿女生內褲？不少網友發聲力挺，「那我幫老公挑內褲也變態了」、「我幫我媽買衛生棉怎麼辦」。

一名男網友在臉書社團《爆怨2公社》發文表示，自己有怪癖，看到女生內褲會忍不住想買，看到喜歡的就會挑看看。日前前往大買場，正在挑選女性內褲，一對情侶看到，竟小小聲的說「變態」。

原PO聽見便問該對情侶中的男生：「你剛剛講我變態嗎？」，對方說沒有，但當原PO要求對方道歉時，他竟回答「為什麼要跟變態道歉？」。

原PO不解，「我既不偷也不搶買女生內褲錯了嗎？我買來自己穿不行嗎？T都可以穿男生內褲，到底誰規定男生不能穿女生內褲？」。不過最後這對情侶仍是沒跟原PO道歉，所以他選擇上網發文：「我不管你們在不在這裡，請你們不要隨便罵人變態，我沒報警已經對你們很好了，請你們自重」。

眾多網友看完紛紛回應：「我挺爆你！而且…用買的哪裡有問題？？男友也會幫女友買內衣褲呀」、「你沒反問他，你意思是你被變態養大的囉？你媽在你小時後幫你買了幾年的內褲了！」、「不管有沒有怪癖，不偷不搶 為什麼不可以買，說不定不是表面上看到的這樣啊～也可以是幫另一半買的，單憑這樣就罵人，太不應該了」、「男也會幫女買衛生棉，女幫男買保險套 哈哈」、「買女生內褲是變態....那我幫我媽買衛生棉怎麼辦....」。