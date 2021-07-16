新冠肺炎爆發，需靠施打疫苗來提升保護力。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，根據國外研究指出，疫苗的保護力能長達半年沒有問題，未來也會持續關注國外相關研究做評估；另外國際目前還沒有研究說明，打完兩劑疫苗後要再追加施打。

有媒體問及AZ或莫德納的保護力是半年或一年？民眾是否要定期補打？羅一鈞指出，接種AZ、莫德納或其他疫苗的保護效力，其實仍持續在研究中的議題。羅一鈞舉華航、諾富特的群聚案說，當中發現去年3月曾確診的個案，仍有長達1年的抗體，且強度也滿強的。

至於接種疫苗是不是也具有半年至一年的保護力，羅一鈞說，國外的研究說明，疫苗的保護力長達半年是沒有問題，未來也會持續追蹤國外的研究，查看是否有長達9、12個月的保護力，再進而做相關評估。羅一鈞補充表示，目前還沒研究說明，接種完兩劑疫苗後，一定要再追加施打的國際共識，

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