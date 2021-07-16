台積電、鴻海永齡基金會近日完成1000萬劑BNT疫苗採購簽約，但卻傳出談判過程中因我方要求BNT疫苗瓶身標籤不能出現「復必泰」3個字，而拖延數周時間。對此，資深媒體人趙少康直言，衛福部長陳時中「昏庸、搞不清楚狀況」，還在記者會上護航政策亂講話。

資深媒體人趙少康。(圖/本報資料照)

趙少康16日在臉書表示，台灣好不容易簽約買到BNT疫苗，卻因為蔡政府「意識形態下的荒謬堅持」，要浪費好幾週製作與黏貼標籤 ，加上生產與靜置等必要時間，導致國人最快要等到9月底才能拿到望穿秋水的疫苗。已經不顧民眾健康，因為荒謬的政治因素拖延疫苗到貨時間，陳時中還在記者會上宣稱「任何標籤不會影響疫苗製造進貨」，簡直昧著良心講話。

趙少康指出，運到台灣的疫苗，標籤上既不能出現BNT、輝瑞，又不能有被政府視為眼中釘的「復必泰」三個字，最後只能由德國原廠發包重新設計、印製。他解釋，BNT疫苗必須保存在攝氏零下70度的環境，所以這個標籤不是便利貼，必須抗零下70度低溫，至於材質以及上膠、黏貼等都有特殊流程。如果蔡政府不要意識形態掛帥，就不需要為了「台灣專屬」的標籤拖延3、4週才能到貨。

趙少康質疑，如果蔡政府不搞意識形態，6月被新加坡接收的復必泰BNT疫苗很可能已經送到台灣，明明是完全一樣的疫苗，只因為標籤上的三個字就破局，不只成為鴻海、台積電這次捐贈疫苗的大石頭，去年東洋原本要採購的3000萬劑更是如此，回想起來，怎麼不讓人氣憤？

趙少康強調，目前BNT是經過驗證可提供12到18歲年輕人施打的新冠疫苗，奉勸蔡英文總統，趕快用盡一切辦法進口BNT，讓中學生能在開學前施打，一方面安父母的心，更可以防止學生重回校園後出現群聚破口。陳時中昏庸、搞不清楚狀況，還在記者會上護航政策亂講話。整個蔡政府為了意識形態、顧面子，不惜拖延疫苗到貨時間，民眾看在眼裡，還要繼續「相信政府、相信黨？」。