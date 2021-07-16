唐鳳系統預約成功 23歲大學生成功接種疫苗 16:072021/07/16 中時 林欣儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 張姓大學生今天到亞大醫院接種疫苗，成為該院最年輕接種者。(亞大醫院提供／林欣儀台中傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心日前開放18歲以上民眾預約施打疫苗，16日正式開打，亞洲大學附屬醫院今天出現23歲的張姓大學生，是今日接種疫苗者最年輕的，她開心說，收到通知簡訊時相當開心、「覺得超棒」，剛好本月下旬將參加國家考試，覺得將會更安全，而自己也是全家、全班第一個接種疫苗的。 爭取到3萬劑疫苗 嘉義市18歲以上民眾全面開打 再獲1.2萬劑莫德納 66歲長輩開打 #接種疫苗 #大學生 #唐鳳 #系統 #預約 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 長輩打疫苗落幕 里長慶畢業了 04:102021/07/16 地方新聞 疫苗接種預約平台開打 高雄展覽館接種率9成6 14:282021/07/16 生活 雲縣府呼籲 移工可上網預約打疫苗 04:102021/07/16 地方新聞 中央疫苗系統預約制今開打 台南首場在永仁高中接種站登場 15:092021/07/16 生活 277萬人恐預約不到疫苗接種 民眾黨團籲政府精準施打優先族群 11:542021/07/16 政治 50歲以上今開打疫苗 5大常見問題一次看懂 14:162021/07/16 生活 15萬人預約 桃竹苗增大型接種站 04:102021/07/16 地方新聞 多到爆 打AZ從3周延長到4周 專家建議與莫德納混打 提升AZ施打率 04:102021/07/16 焦點要聞 南投強調疫苗精準施打 10多位民眾意圖混打第2劑被擋下 16:452021/07/16 生活 強化台日情誼 蘇讚日本人最喜愛唐鳳 04:102021/07/16 政治要聞 郵局窗口人員「被放生」仍打不到疫苗：得回去排預約平台 16:512021/07/16 生活 生活熱門新聞 Delta變種再拉警報 彰化男出差屏東確診 急驗病毒序列 - 生活 感染源不明 彰化確診男曾赴屏東 到過永靖全聯、員林市場 - 生活 罕見合法混打疫苗！屏東男成功打AZ＋莫德納 原因曝光 - 生活 接種AZ、莫德納保護力能維持多久？羅一鈞給答案 - 生活 等不到莫德納了？死不打AZ的結果 他一看這數據傻眼 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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