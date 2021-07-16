中央流行疫情指揮中心日前開放18歲以上民眾預約施打疫苗，16日正式開打，亞洲大學附屬醫院今天出現23歲的張姓大學生，是今日接種疫苗者最年輕的，她開心說，收到通知簡訊時相當開心、「覺得超棒」，剛好本月下旬將參加國家考試，覺得將會更安全，而自己也是全家、全班第一個接種疫苗的。