美軍1架運輸機15日降落台灣，大陸央媒央視新聞今天刊發國際銳評，題為「美方在台灣問題上冒險挑釁必將玩火自焚」，以極為嚴厲的口吻指責，這是極為惡劣的冒險挑釁行徑，是公然衝撞中方「紅線」的玩火之舉，嚴重違背中美三個聯合公報規定。中方當天對此表示強烈反對，併發出嚴正警告：中國人民解放軍保持高度戒備態勢，將採取一切必要措施，堅決粉碎任何「台獨」圖謀。

評論指出，外界注意到，7月6日，美國白宮國家安全委員會負責印太事務的高官坎貝爾在參加美國智庫亞洲協會的線上對話時，曾明確表態不支持「台灣獨立」，稱「我們完全瞭解其敏感性」。當時，不少國際媒體以為這預示著本屆美國政府涉台政策將回歸理性。然而，僅僅過了十天，美軍運輸機就飛抵台灣，公然搞軍事勾連。

評論指責，美方這一兩面派行徑，不僅徹底暴露了其搞戰略欺騙的真面目以及「以台遏華」的險惡圖謀，也讓人看到美方毫無大國信譽，從來是說一套、做一套，令全世界不齒。

評論指出，台灣問題是中國核心利益，也是中美關係當中最敏感的問題。美國現任政府上台後聲稱堅持一個中國政策，但實際上它一直在鋌而走險，不斷縱容和鼓勵「台獨」分裂勢力，意圖將台灣打造成美全面遏華戰略的馬前卒。這一錯誤做法不僅刺激了台海局勢，將台灣帶入危險境地，也令中美關係更趨緊張。

評論重申，台灣是中國領土不可分割的一部分，這是國際社會公認的基本事實。在強大和團結的中國人民面前，任何想分裂中國的圖謀都絕不會得逞。就在美國軍機降落台灣的當天，中國大陸發佈了2021年上半年經濟數據，取得12.7％的增長。中國經濟的韌性與潛力比外界想象的要強，解放軍建成世界一流軍隊的目標也一定能夠達成。

評論強調，中國從不干涉別國內政，但中國也絕對不允許別國干涉自己的內政。任何人都不要低估中國人民、中國軍隊捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。

評論嚴厲警告，中國必須統一，也必然統一，這是誰都阻擋不了的歷史潮流，是任何外部勢力都無法撼動的時代大勢。「美方一些人若逆流而動、逆勢而行，必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流！」