根據《財訊》報導，才剛決定在台積電擴大下單晶片代工的英特爾，近日動作不斷，英特爾執行長（CEO）派特基辛格（PAT GELSINGER）在美國知名的政治媒體POLITICO上付費刊登了一篇文章，內容點名要求美國應以扶持自有晶片生產技術為優先。

《財訊》報導指出，年初，當美國政府提出針對國內半導體產業的補貼計畫構想時，基辛格曾豪氣表示不需要政府的補貼幫助，英特爾可以自己搞定。但在這篇文章中，卻明確希望政府把前陣子提到的五年520億美元的半導體產業預算，用於補貼美國自有晶圓技術與產能的發展。

而眾所周知，美國境內提供晶圓代工業務的只有英特爾以及阿布達比創投旗下先進技術投資公司所擁有的格羅方德（Globalfoundries），這也是表示他認為美國政府應該把錢放進英特爾口袋裡，而非台積電或三星之類的外國企業。

英特爾的真正想法：有害IDM2.0佈局？

《財訊》分析，文中主要幾個方向其實不脫過去基辛格以及前任CEO鮑伯史旺（Bob Swan）曾公開提過的論調，那就是美國政府不應該依靠外來技術與產能，而是應該優先考慮提升自有的生產技術。

但台積電與三星大舉投資美國，建設先進製程代工廠，對英特爾來說可能憂大於喜，即便屆時台積電與三星帶進美國的只是次一級的製程，但仍優於英特爾即將推出的新製程。若二者在美國成功建廠量產，對英特爾希望收割美國國內半導體或科技巨頭訂單的佈局，可能會帶來負面的影響，這對其未來的IDM2.0佈局不利。

當然，根據《財訊》報導，也有業者認為，英特爾對先進製程外包也有一定的需求，純晶圓代工業者從天高地遠的亞洲搬到美國國內，理論上對英特爾的生產規劃其實也有好處，既可降低運輸成本，避免耗損，同時也因為無時差問題，溝通上更直接。

但英特爾未來對台積電需求最大的是最先進製程，也就是未來的3奈米甚至2奈米，進美國的5奈米產品需求比重較小，畢竟英特爾即將推出的7奈米製程與台積電的5奈米不相上下。也因此，台積電或三星在美國的產能對英特爾的直接幫助就相對有限。這也是基辛格文章中之所以提到，最先進製程沒進來，將不利於美國的論點，其實出自於這些即將前進美國的製程對於英特爾而言，幫助有限。

一改對政府補貼態度

《財訊》報導指出，年初基辛格發下不需要政府補貼的豪語，但隨著他真正執掌英特爾，卻發覺英特爾的處境其實越走越艱難。首先，第一季財報公布後，雖然整體營收得以維持，但淨利大減41％，除伺服器產品為了確保市場而大幅砍價，PC市場也面臨來自超微（AMD），甚至Arm架構極大的競爭。