中選會7月初以疫情導致選務籌備不及為由，宣布原訂8月28日公投延期，但同一時間宣布，基進黨立委陳柏惟罷免案成立，訂於8月28日，引發外界質疑，公投延期，罷免案卻不延期。中選會今下午發布新聞稿表示，原定8月28日舉行的第10屆立法委員（臺中市第2選舉區）陳柏惟罷免案投票，因受疫情影響，改定於10月23日投票。

中選會表示，7月13日發布立委陳柏惟罷免公告，原訂於8月28日舉行投票，考量疫情在5月間轉劇，考量目前仍在全國三級警戒期間，指揮中心雖自7月13日起部分措施雖有鬆綁，惟仍禁止室內5人室外10人以上之聚會，全國中小學校園行政教學區域、室內場所（館）仍停止開放，致使罷免案重要選務工作，包括投開票所洽借、投開票所工作人員招募及教育訓練等，受到嚴重影響與延遲。

中選會進一步說明，經評估疫情對於罷免案選務辦理影響，已符合公職人員選舉罷免法第89條準用同法第66條第1項、第2項規定，罷免投票日前發生天災或其他不可抗力情事，致可預見不能投票或開票之投開票所將達各該選舉區三分之一以上改定投票日期之要件，中選會委員會議爰決議，本罷免案改定於110年10月23日舉行投票。

對於公投與罷免案皆延期，卻不同日投票，中選會表示，罷免與公民投票是否於同日舉行投票，公職人員選舉罷免法及公民投票法均無明文，經委員會議參酌國內疫情發展及疫情警戒措施評估，罷免投票規模選務作業調整所需時間，為維護投票人投票權益，以及保護投票人健康安全等因素，決議罷免案改定於10月23日舉行投票：

中選會表示，民選公職人員有法定任期，雖然依公職人員選舉罷免法第87條爰明定，應於罷免案宣告成立後20日起至60日內舉行投票，因依情影響改訂投票日期，為避免罷免案投票日期久延，影響罷免權行使，以及被罷免人因罷免程序延長，增加其行使職權的困擾，因此訂於10月23日辦理罷免投票。