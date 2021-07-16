前公懲會委員長石木欽懲戒案，懲戒法院職務法庭13日開庭時，監察院代表突然聲請2名參審員、3名職業法官組成的合議庭迴避審理，審判長立即中止審理後退庭，職務法庭16日也完成分案，由審判長黃梅月與2名參審員組成的合議庭聲請審理迴避案。

聲請迴避案的合議庭成員為：審判長法官黃梅月（懲戒法院法官）、陪席法官張升星（台中高等行政法院法官）、受命法官汪怡君（台灣高等法院法官）、參審員沈瓊桃（台灣大學社會工作學系教授）、參審員林明鏘（台灣大學法律學院教授）。

這起懲戒案，6月29日合議庭首次審理時，審判長就曾詢問有沒有要聲請迴避， 監察院代表陳先成當時說無迴避必要。不料，監院後來改變心意，但 未透過書狀聲請，卻在13日言詞辯論庭時，突然喊著要聲請合議庭迴避。

由臨床心理師蘇淑貞、台大教授柯格鐘2名參審員，及吳景源 等3名職業法官共組的合議庭因此停止審理，先由另一合議庭審理監察院的聲請迴避案。