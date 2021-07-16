台中轎車突逆向猛撞公車 車頭全毀駕駛傷重不治 16:152021/07/16 中時 黃國峰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 72歲黃姓男子駕駛自小客車，16日下午1點15分，行經四德路往西行駛，不明原因突然跨越雙黃線，撞對向的公車，黃男傷重送醫不治。（民眾提供／黃國峰台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 公車突遭對向白色自小客車，跨越雙黃線，逆向衝撞，白車駕駛黃姓男子傷重不治，公車司機陳男多處挫傷，但無生命危險。（民眾提供／黃國峰台中傳真） 中市霧峰區四德路474巷口16日下午1點約15分，1輛白色轎車突然跨越雙黃線，直直撞向對向一輛中台灣客運公車，公車62歲陳姓司機（男）雖緊急踩煞車，但白車仍然撞上公車車頭，消防隊到場，發現白車72歲黃姓駕駛（男），已無呼吸心跳，送往亞大醫院急救後仍不治，公車駕駛陳男則全身有多處挫傷，醫師檢查中，但無生命危險，詳細肇事原因，警方調查中。 BMW失控撞民宅樑柱車頭全毀 駕駛輕傷辯：為了閃狗 中職線上選秀 中市府賀37名好手登職棒舞台 #台中 #公車 #自小客車 #車禍 #轎車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台東轎車跨越雙黃線撞垃圾車 車頭全毀、男駕駛OHCA 10:492021/07/16 社會 彎道撞護欄 千萬麥拉倫慘毀容 04:102021/07/16 地方新聞 預售價大降6萬 福斯商旅第五代Caddy Maxi 122.8萬元起 12:152021/07/16 汽車情報-汽車新聞 燒6人免死4／縱火惡男奪6命罪刑竟比鄭捷輕 最高院引國際公約堅不判死 07:062021/07/16 社會 《半導體》擴產效益驅動 南茂H2旺季逐季看升 12:352021/07/16 財經 花蓮半小時震12次 最大規模4.7 新北也有感 07:142021/07/16 生活 高雄工人打莫德納猝死相驗結果出爐 小20歲妻悲：曾勸他別打 13:192021/07/16 社會 小紅書傳暫停美國IPO計劃 11:492021/07/16 財經 影／「防疫旅館揪出很多Delta」 不要想等莫德納了 柯喊：有AZ就打 15:272021/07/16 政治 上網恐嚇殺人 54天後刺死同事 04:102021/07/16 社會新聞 陳曦快評》專屬標籤何不自製自貼 15:012021/07/16 快評 社會熱門新聞 台中透天厝裝50支監視器 當地民眾曝住戶恐怖身份 - 社會 帶新男友回家 阿嬤見到喊「我姐的孫子」空氣突安靜 - 社會 馬路能釣出野生海鰻魚？ 里長揭秘：下面是舊電廠排水箱涵 - 社會 - 中央社 台灣鯛或正義警？車上喝水遭罰6000 拍警蒐證罰單秒改3萬元 - 社會 南投夫妻揪正妹3P遭洗門風 未婚夫逼跪下簽200萬本票 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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