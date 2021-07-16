公車突遭對向白色自小客車，跨越雙黃線，逆向衝撞，白車駕駛黃姓男子傷重不治，公車司機陳男多處挫傷，但無生命危險。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

中市霧峰區四德路474巷口16日下午1點約15分，1輛白色轎車突然跨越雙黃線，直直撞向對向一輛中台灣客運公車，公車62歲陳姓司機（男）雖緊急踩煞車，但白車仍然撞上公車車頭，消防隊到場，發現白車72歲黃姓駕駛（男），已無呼吸心跳，送往亞大醫院急救後仍不治，公車駕駛陳男則全身有多處挫傷，醫師檢查中，但無生命危險，詳細肇事原因，警方調查中。