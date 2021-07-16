澳門賭王何鴻燊生前有4妻17子女，其中和三房陳婉珍的女兒何超蓮，除了是一名學霸，還有不輸女明星的精緻外貌，曾被譽為「全球最美千金」；何超蓮在2019年4月認愛帥氣男星竇驍後，兩人愛得高調經常一起上節目放閃，最近遇酸民詛咒分手，她高EQ回應被推爆。

賭王千金何超蓮過去曾和歌手吳克群相戀4年，就和不少追星迷妹結下樑子，在2019年4月和帥氣男星竇驍戀情曝光後，談戀愛就不再躲躲藏藏，甚至兩人一起上遍不少實境秀節目，時不時閃瞎一票觀眾；不久前她才在節目中透露，和竇驍交往兩個星期就「知道是他了」，讓眾人羨煞他們穩定又甜蜜的戀情。

何超蓮和帥氣男星竇驍穩定交往中。(圖/ 摘自何超蓮IG)

何超蓮被酸民詛咒分手，但她的回應再次讓眾人看到她的高EQ。(圖/ 摘自微博)

不過，公眾人物談戀愛有人支持，也會有部分人不贊同，日前有酸民到何超蓮社群平台留言，認為兩人曾在節目中被問及為什麼不結婚，指出「瞬間表情已經說明早晚會分手」；面對酸民詛咒分手，何超蓮非但沒有生氣，還調皮地回應，「我就不分」，讓粉絲再次看到她的高情商。

竇驍是何超蓮與吳克群分手後第一個承認的男友，他是加拿大籍大陸男演員，出道作品是張藝謀執導電影《山楂樹之戀》中的男主角，開始打開知名度，後來和趙麗穎主演電視劇《楚喬傳》，收視亮眼，人氣也跟著水漲船高。