神達(3706)今股東會通過發放1元現金股利，但實際上公司1元現金股利，已在3/25除息，4/29發放。神達總經理何繼武表示，第二季可能就是今年業績高峰。目前缺料情況仍相當嚴峻，原料庫存在上半年也陸續消化。神達旗下的神數和神雲全年營收都拚正成長！

神達投控109年度合併營業額為新台幣411.46億元，較前一年度成長15%，歸屬母公司稅後淨利為29.19億元，較前一年度成長4%，每股稅後盈餘為2.45元。

全球經濟成長在疫情影響下急速冷凍，對於汽車電子與消費電子產業造成巨大衝擊，神達數位去年雖然營收衰退，但車用產品業務仍能獲利，誠屬不易。神數總經理張樂群今天表示，目前需求大於供給，以訂單來看，H2優於H1，但同樣受到缺貨的干擾外，疫情一波波的浮現，歐洲、澳洲，以及台灣等都有疫情再起的狀況，也導致零售業務回升動能放緩，但全年仍較去年成長。

日常工作模式因疫情大流行也產生許多『新常態』，遠距工作成了歐美國家的常態，企業加速將應用與IT架構往雲端整合，線上商業活動與線上影音串流蓬勃發展，各式各樣的教學、購物、服務、會議等線上活動與訂閱服務讓雲端上的消費支出節節攀升，推升了神達旗下雲端伺服器相關神雲科技的資料中心業務逆勢成長。神雲總經理林聰良指出，目前從需求來看，第三季需求維持跟第二季差不多的水準，但考量缺料問題，第三季出貨可能較少，第四季估持平第三季，全年整體仍優於去年。

神達第二季業外進補，加上業外進補，除了有處分轉投資Concentrix股權近10億利益入袋，轉投資神基(3005)漢達順德廠的處分利益約25億元在第二季入帳，神達按逾32%的持股比例認列，此外，轉投資美國新聚思、Concentrix的財報亦繳出佳績，貢獻獲利可望逾5億元，加上神達本業獲利也成長，神達第二季EPS有機會突破2.5元。