美國高盛銀行發布最新分析報告，由於新冠疫情不見放緩，高盛下修東南亞5個主要經濟體今年的經濟成長預測。

因傳染性更強的Delta變種病毒肆虐，近幾周來印尼、馬來西亞和泰國每日的新冠病毒確診數不斷創下新高。

高盛經濟學家周四發布經濟報告指出，確診數激增導致印尼和泰國實施更嚴格的限制措施，並迫使馬來西亞無限期延長防疫限制。而就目前疫情來看，菲律賓今年「更加不可能」鬆綁社交距離措施。

報告中指出，疫情再度急升和收緊的限制措施，可能給2021年下半年的經濟增長帶來「遠超乎原先預期的壓力」。高盛將印尼、馬來西亞和菲律賓今年的經濟成長預測調降100多個基點（逾1%），新加坡和泰國的調降幅度則較為緩和。

高盛將印尼2021年國內生產毛額（GDP）成長預測從5.0%下修至3.4%，將馬來西亞今年GDP成長預測從6.2%下修至4.9%，將菲律賓今年GDP成長預測從5.8%下修至4.4%，將新加坡成長預測從7.1%調降至6.8%，並將泰國成長預測從2.1%下修至1.4%。

除了新加坡以外，該地區的疫苗接種進度遠遠落後美國和英國等許多國家。根據線上統計入口網站Our World in Data彙編的最新數據，新加坡是全球疫苗接種率最高的國家之一，超過41%的人口已完成新冠疫苖接種。

其他東南亞國家的接種速度則緩慢許多，馬來西亞僅12.4%的人口完成接種，而印尼的接種率為5.7%，而在泰國和菲律賓只有不到5%的人口已經完成疫苖接種。