歐股早盤揚升；旅遊股從本周稍早的重摔中回彈，一系列樂觀的獲利報告掩蓋了對Delta病毒擴散的擔憂。

周五泛歐Stoxx 600指數早段上漲1.33點或0.29%，為457.53點，使得本周周線可能在持平或稍略低。旅遊股和零售股為上漲最多的板塊。

瑞典銀行(Swedbank)大漲3.4%。該行在抵押貸款市場蓬勃發展、佣金收入達到創紀錄水準情況下，宣布了優於預期的獲利。

卡地亞(Cartier)母公司歷峰集團(Richemont)上漲1%。由於珠寶品牌在美國銷售強勁，歷峰上季營收增加逾一倍。

瑞典愛立信大跌9.4%。在中國市場的敗退，該公司第二季核心獲利不如市場預期。

英國FTSE 100指數和中型股指數皆上漲約0.5%。英國下周一將取消所有社交管制限制，讓以國內為主的中型股指數獲得提振。

主要個別股市皆上漲。德國DAX指數漲0.2%，法國CAC指數漲0.15%，英國FTSE指數漲0.59%。