彰化縣公布一名確診者案號15479，其中足跡7月9日曾至屏東，屏東縣政府第一時間在包括屏東火車站、出租機車行、農業生物科技園區等處，均已完成環境消毒作業，並匡列6人採檢後到防疫旅館居家隔離。

屏東在Delta疫情控制後，已經連續10天「＋0」，再次出現確診者足跡，縣府不敢大意，除相關足跡場域加強清消外，屏東縣長潘孟安要求持續擴大疫調，避免出現疏漏形成破口，並請民眾做好防疫措施，即使微解封，還是要保持高度警戒。

屏東縣政府衛生局表示，是接獲彰化縣衛生局通知，案號15479於7月15日確診，曾於7月9日搭乘火車至屏東，縣府衛生局立即啟動疫調，釐清個案在屏東縣內足跡。

縣府指出，該名確診者在屏東停留將近9小時，當天上午抵達屏東火車站後，在火車站前租一輛機車，在附近商圈活動，至農業生物科技園區與客戶洽談合作，之後返回屏東火車站，傍晚再搭乘火車回程。