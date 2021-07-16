又見歪腰郵筒？一名39歲洪姓男子15日騎機車行經台北市承德路2段路口時，疑似車子故障，便直直撞上矗立人行道的郵筒，導致郵筒歪倒傾斜。警方指出，接獲報案後已循線通知洪男到案，其也表示願意負起賠償責任。

警方指出，此起事件發生於15日上午間，突然有一名機車騎士在行經承德路2段與民生西路路口時，撞上位於人行道上的郵筒，中華郵局發現郵筒歪斜後，遂報案處理。

警方表示，獲報後循線查獲肇事者為39歲洪姓男子，其到案稱是機車故障，才不慎衝向人行道撞上郵筒致其歪斜，也表示會負起賠償責任；警方初判洪男涉有肇事逃逸，而詳細事故原因仍待進一步釐清。

而郵筒被弄歪早已不是第一次，2015年8月間台灣遭到蘇迪勒強颱侵襲，瘋狂肆虐境內，不僅挾帶豐沛雨量，強風也掃落電力設備、樹木與房屋，而在北市龍江路的郵筒則被招牌砸歪，還有了「歪腰郵筒」的稱呼，歪斜的郵筒模樣可愛，一度吸引大批人潮前往拍照打卡，還成為105學年度大學學測國文科作文命題，風靡一時。