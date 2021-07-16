全台三級警戒延至7月26日，雖然已經實行「微解封」，但何時能施打疫苗仍是全民關注焦點，號稱「台灣最美麗歐巴桑」的藝人陳美鳳，稍早就透露昨（15日）已經施打完疫苗，除了親曝身體狀況之外，還曬出手臂吸住湯匙的照片，引起網友議論。

陳美鳳稍早在臉書曬出一張照片，只見她穿著黑色T恤、戴上黑色口罩、黑帽子，一身黑的低調裝扮前往施打疫苗，接著透露昨天（15日）已經接種完疫苗，也特別感謝第一線醫護人員數個月來的辛苦，更不忘提醒所有人「照顧好自己也是保護別人」，接著表示經過一夜休息和多喝水後，不僅身體狀況已經恢復不少，就連胃口似乎都變得很好。

施打疫苗貼文曝光後，藝人藍心湄立刻留言詢問「有吸湯匙嗎」，陳美鳳立刻曬出右手臂吸住湯匙的照片回應，不過她也解釋：「我助理特別把我的手用濕紙巾擦乾，再用面紙擦乾，然後再等一下，湯匙一樣吸上去，但助理他們沒打也能吸湯匙耶，大概是體質的關係吧」。

此外，不少粉絲及演藝圈好友都留言關心：「打完疫苗要喝水，也要多休息，打完疫苗手不要囉哦」、「打完三天內要好好休息多喝水注意有無副作用哦」、「記得多休息、多喝開水 魚湯也可以多喝喔」、「打完的第二天不適感會比較明顯一點，再來就會恢復正常了」。

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