台驊辦現增 發行股數1萬張 16:192021/07/16 工商 邱莉玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台驊投控（2636）今（16）日公告，董事會決議辦理現金增資發行普通股，發行股數1萬張，每股面額10元，發行總額按面額計1億元，主要為償還銀行借款及充實營運資金將辦理現金增資發行普通股，實際發行價格俟主管機關申報生效後，依相關法令規定訂定之。 其中，員工認購股數或配發金額為發行股份總數10％、計1000張，公開銷售發行股份總數10％、計1000張，原股東認購或無償配發80％、計8000張。 外資匯入買股 新台幣升值1.15角 長榮航股東會 通過長榮航太釋股案 #台驊 #發行股數 #發行普通股 #面額 #認購 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 科技傳產輪漲 帶旺台股基金表現 15:012021/07/16 財經 《日股》科技族群疲弱 日經勉力上兩萬八 15:592021/07/16 財經 凱基經理人：台股八月下變數多 留意市場風格轉換 14:552021/07/16 財經 航海王變處置股挨批 證期局三點回應 12:012021/07/16 財經 《日股》利空不斷 日經早盤跌破兩萬八 12:522021/07/16 財經 《航運股》台驊放棄陽明現增 傳董座親掏腰包支持 07:462021/07/16 財經 台積電收盤重挫25元 台股跌138點失守萬八 13:442021/07/16 財經 官股券商連4日賣105億元 大賣貨櫃三雄及晶圓雙雄 11:432021/07/16 財經 航海王再起 逾半運輸股漲停 04:102021/07/16 財經要聞 《類股》金融放閃 類指創1998年4月來新高 11:442021/07/16 財經 《航運股》長榮航：機票恐調漲 長榮航太科技邁向上市 12:012021/07/16 財經 財經熱門新聞 認為邱純枝為適合董座人選 焦佑倫談東元 應回歸公司治理 - 財經要聞 - 工商時報 美萬物齊漲擋不住了 台製玩具從700元飆到78萬 - 財經 《半導體》新唐飆天價 華邦電持股市值增逾百億元 - 財經 - 時報資訊 英特爾阻撓沒用 台積電3奈米進度曝光 美5奈米廠不排除擴建 - 財經 陽明再爆20筆 逾5千萬元違約交割 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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