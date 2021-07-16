台驊投控（2636）今（16）日公告，董事會決議辦理現金增資發行普通股，發行股數1萬張，每股面額10元，發行總額按面額計1億元，主要為償還銀行借款及充實營運資金將辦理現金增資發行普通股，實際發行價格俟主管機關申報生效後，依相關法令規定訂定之。

其中，員工認購股數或配發金額為發行股份總數10％、計1000張，公開銷售發行股份總數10％、計1000張，原股東認購或無償配發80％、計8000張。