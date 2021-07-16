老爺酒店集團看好緊接而來的中秋節送禮潮與持續延燒的宅商機，鎖定「高娛樂性」、「高性價比」及「多元通路」三大優勢搶客。延續「好吃又好玩的遊戲盒子」設計理念，以「老爺嬉遊記」為主題，推出包括限量典藏版「老爺大亨」、企業客戶最愛的「經典雙層」，及主打家庭與年輕族群的「玉兔眺月」、「玉兔奔月」四款月餅禮盒，價格介於880元至1680元，兼具美味、實用與環保再利用價值，並以「早早鳥」、「早鳥」、「大宗訂購」三段定價滿足不同客群。8月15前預訂直接享有約8折超值優惠，並於老爺酒店集團旗下五間酒店、三間行旅均有販售。

以中秋節經典玉兔與柚子元素，點綴典雅不失活潑的深藍色餅盒，「經典雙層」禮盒除了抽屜式設計兼具美觀與收納功能，內容也相當豐富多元，第一層含四款經典廣式月餅，包含滷肉、香菇、芝麻一同拌炒、內餡香氣四溢的「古早滷肉」、甜鹹適中的「白蓮蓉蛋黃」、口感十足的「棗泥核桃蛋黃」，還有滋味酸甜帶有清新茶香的「烏龍茶脆梅」; 第二層除老爺烘焙坊超人氣經典商品「牛軋糖」及「芝士鳳梨酥」外，還有「中秋巧克力片」、「夏威夷果仁塔」、「伯爵紅茶餅乾」、「法國橘片巧克力」、「草莓雪Q餅」等共七款點心，每盒1680元，企業送禮、孝敬長輩最有面子。

以多數人童年中不可或缺、百玩不膩的大富翁遊戲為靈感，「老爺大亨」禮盒結合集團旗下11家老爺酒店為地標，以Q版飯店員工紙偶為玩家角色，再搭配近期最夯的時事話題，如安心旅遊補助、投資股市獲利等作為情境，適合2至6人遊戲，是最適合老爺迷收藏的一款典藏版禮盒，一圓當酒店大亨的夢想! 內含6種傳統與創新兼具的風味月餅，包含覆盆子餡中加入芒果、鳳梨、蔓越莓果乾，滋味酸甜有層次的「莓果百匯」、嚴選台灣土鳳梨並帶有濃郁酒香的「蘭姆鳳梨」，以及「烏龍茶脆梅」、「古早滷肉」、「棗泥核桃蛋黃」與「白蓮蓉蛋黃」，每盒1280元。

選擇粉嫩色系盒身展現活潑朝氣，「玉兔奔月」、「玉兔眺月」兩款禮盒，盒蓋色塊式設計搖身一變成為「玉兔連連」遊戲九宮格棋盤，將傳統井字棋賦予創意新玩法! 內附可自行裁剪的紙模，能組裝成粉紅、粉藍色的大、中、小隻玉兔，規則簡單、棋路靈活，只需兩人即可對弈，一人獨玩也能成局! 「玉兔眺月」禮盒內含「烏豆沙」與「白蓮蓉」兩款經典蛋黃酥，以及「洛神蔓越莓」及「栗子」兩款創新風味中式酥餅，每種口味各兩顆，送禮自享兩相宜；「玉兔奔月」禮盒採小巧精緻一口餅設計，獨立四份小包裝，最適合交友廣闊、精打細算的小資族群分送眾親友！八款包含「古早滷肉」、「白蓮蓉」、「核桃棗泥」、「莓果百匯」、「蘭姆鳳梨」、「烏龍茶脆梅」、「清酒脆梅」、「伯爵茶金柚」，一盒享盡多種風味。兩款各880元，不但價格實惠、口味也老少咸宜，最適合防疫期間，帶小孩已花招盡出的父母，讓品味月餅的同時也可以很有趣!

2021年「老爺嬉遊記」四款月餅禮盒，即日起於老爺酒店集團旗下台北、知本、新竹、礁溪、北投、台南、台中、南港共八間酒店接受訂購，愈早預訂優惠愈多。大宗訂購更划算，訂購滿額即享免費宅配乙次