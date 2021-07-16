中彰投爆出恐怖年輕人傳播鏈，一度傳出台中13日確診30歲家教男（案15386）和彰化海鮮小開有連結，針對此案，台中市衛生局16日再說明，家教男匡列52名接觸者分別居家隔離、自主健康管理，其中1人確診即為14日為他搬家的27歲友人(案15428)，目前有2人採檢未出爐，其他都為陰性，衛生局也透露此2人因人在北部，通知較晚，檢驗也還未出爐。

雖然目前國內確診數不斷減少，但中彰投本周陸續傳出年輕男性確診，一度傳出為私生活活躍連結，還傳出南投兩名爽住台中各旅店的確診者，和彰化海鮮小開、家教男都曾有過接觸，唯台中市衛生局長曾梓展否認此傳聞。

曾梓展16日重申，針對家教男匡列6名接觸者居家隔離，其中5人PCR為陰性，只有27歲西屯友人確診；另匡列46人自主健康管理，目前44人採檢為陰性，另有兩人因在北部較晚連絡到，採檢結果還未出爐。