北市確診重回雙位數 柯文哲最新說明

關於疫苗混打一事，台北市長柯文哲今(16日)說，目前台灣疫苗供應相當不穩定，未來兩三周只能打AZ，如果不允許混打，很多時間上配合會完全失去機動性，建議中央也許要想想看，如果供應不是很穩定、變來變去，也許可以允許AZ後打莫德納、BNT疫苗。

柯文哲表示，雖然沒做幾萬人大規模實驗，但世界衛生組織(WHO)也沒說不能混打，是說沒有推薦，學理上先打AZ再打莫德納、BNT可以，倒過來沒有比較好，中央要想想看供應不穩定，也許可以允許AZ以後是莫德納、BNT，AZ打AZ也可以，讓台灣打疫苗有機動靈活性。