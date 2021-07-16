疫苗預約平台首輪預約施打AZ疫苗，今起開打，台南市這一輪將有6萬8676人接種，台南市長黃偉哲說，有登記，中央才會配發疫苗，提醒市民趕快登記。針對有心人士刻意混打，他強調，醫護人員一定會嚴格查察健保卡註記，絕不容許這種事情發生在台南，「我們不會打混，也希望大家不要來混打。」

連日有多處縣市傳出混打疫苗亂象，黃偉哲說，台南的醫護人員也一定會嚴格查察施打疫苗時候的健保卡註記，且台南施打站都有電腦連線，絕不容許其他縣市發生情形，在台南發生，希望大家能夠共同守住這個原則。

他說，由於疫苗數量還是有限，即便供應到未來3、4個禮拜都充足，但民眾必須要登記施打，趕快施打就先產生保護力。

衛生局長許以霖表示，台南第二輪登記接踵AZ疫苗人數共6萬8676人，市府疫苗接種能量是9萬1683人。從7月1日到7月5日全市施打莫德納疫苗共15萬4825人。第3輪登記期限原本只到昨天，但已開放延長到7月19日，籲請民眾透過1922預約平台踴躍登記。