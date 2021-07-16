南台灣歌仔戲與布袋戲劇團因新冠肺炎疫情影響，已有2個月禁止公開演出，台南市傳統戲劇團體不堪長期生活經濟虧損，有62團連署爭取廟口微解封，希望先開放幾乎沒觀眾的廟口酬神戲。

南台灣的歌仔戲與布袋戲團體幾乎依賴寺廟慶典的接演活動維生，隨著5月疫情升溫，寺廟活動大幅受限，台南市共有80家傳統戲劇團，近2個月都無法開台表演，有業者甚至損失上百萬元，多數傳統劇團都未立案，很難申請到紓困補助金。

古都布袋戲團團長黃冠維表示，廟口是傳統戲劇團體的戰場，每座寺廟初一十五活動都有固定日子，錯過就沒有商機，疫情3級警戒一延再延，大家都失去許多商演活動機會，未來7、8、9月除了各神明誕辰，還有農曆7月中元普渡，是傳統戲劇團體的表演旺季。

台南市有62家傳統戲劇團連署，希望政府通融，先解封非「活動性」的廟口酬神戲，傳統戲劇的儀式性演出觀眾較少，業者也願意配合防疫措施，包括設人數上限、現場圍起封鎖線等。

台南市民政局表示，已向內政部請示，現階段疫情還不穩定，舞台下觀眾不好掌控，很難保證確診者不會透過群聚感染，目前不宜開放，將等待26日後中央流行疫情指揮中心的指示。

黃冠維表示，廟口經濟影響傳統戲劇團體生計甚鉅，劇團團員多為經濟弱勢工作者，生活更加困難，業者會在疫情下持續爭取生存權。