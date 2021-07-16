吳姓包商與吳姓債權人有150萬元工程款糾紛，2018年雙方在屏東縣一處高架橋下談判破裂，吳姓包商涉嫌倒車撞死夥同債權人討債男子，被依殺人罪判11年，上訴最高法院遭駁回確定。

判決指出，吳姓債權人2014年起就數度向吳男催討「屏東縣潮州鎮四林大武園道瀝青鋪設」工程款150萬元，但吳男認為此債權不成立，一直以來均置之不理。

2018年10月吳姓債權人得知吳男受雇在屏東縣一處高架橋下施作拓寬工程，找來姪子方姓男子與另一名張姓男子一同前往要債。抵達工地時，吳姓債權人直接上前詢問吳男有無還款意願，吳男不予理會，於是換方男及張男上場，雙方邀約至某橋墩下談判。

談判過程中，吳男不滿吳姓債權人糾纏多年、催款態度不佳，氣急攻心下竟然跳上自用小客車，直接倒車衝撞方男及張男。張男當時站在車側機警閃過，但方男站在車輛正後方，遭撞後直接倒地還被輾壓至底盤下方，當場頭破血流，胸腔內出血，全身多處骨折外傷，送醫急救2小時不治身亡。

吳男辯稱，吳姓債權人不時就以電話、簡訊恐嚇他，甚至直接跑去工地找他要錢。案發當天方男怒嗆他「出去！你不出去，我要給你好看」，當時因為害怕想要逃離現場，沒注意到方男及張男站在他車後方，更不是故意要殺人。

吳姓債權人表示，吳男面對債務態度很差，根本不理他，他才改請方男及張男談判。張男證稱，當天他們3人到場時，吳男故意不理他們，方男還嗆「你到底講不講」，結果吳男不理會還坐上車，他們以為吳男要拿東西，沒想到吳男竟突然發動引擎、直接倒車壓過方男。

當時也在現場的台鐵保全人員證稱，吳男發現自己倒車壓到人，第一時間不是幫忙救人，竟然是到後車廂拿鐵棍，要打吳姓債權人。

一審認定吳男犯後態度不佳，未有悔意，也未與受害家屬和解，依殺人罪判其14年、褫奪公權7年。二審時吳男與方男父母和解，法官考量他有憂鬱症，改判11年、褫奪公權5年。吳男力拼再上訴，但日前最高法院予以駁回，全案定讞。