台北車站地下街系統屢傳確診個案，其中又以誠品地下街（K區）5人確診最多，站前地下街（Z區）則有1名陽性個案。北市副市長黃珊珊表示，由於該處為密閉空間，因此13日開始就讓該區店員全面普篩，才會篩出其他黑數。

台北車站共有4條主要的地下街，「Y區」為台北地下街，「K區」是誠品地下街，「Z區」是站前地下街，「R區」是中山地下街，由於街區店家林立，加上與捷運連通，平時人潮絡繹不絕，因此傳出店員確診後，也讓外界直呼憂心。

黃珊珊指出，由於地下街是密閉空間，因此在K區傳出2人確診後，13日主動進行普篩作業，才會篩出第3位、第4位個案，相關從業人員正在做篩檢。至於鄰近的地下街已在進行造冊，安排時間陸續篩檢。

外界也關係後續確診的2位便利商店、速食店店員是否為同性別，公廁部分是否要封閉清消。黃則說，這兩位店員的確都是女性，所以女性廁所和這區塊共用的場域都已封閉，但能否排除廁所的傳染性，還要跟專家討論。

黃表示，觀察地下街的感染狀況，可看出是鄰近區塊，有類似群聚的狀況，研判個案在這場域有互相感染，甚至是交叉感染的可能，目前會先讓攤位封存，再看整個篩檢結果，PCR陰性者日後都會協助疫苗接種。目前地下街累計6人確診，分別為K區5名、Z區是1個。