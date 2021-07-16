隨著網紅的市場越來越飽和，不少人不擇手段就為博眼球，網紅張方方2019年因為在工地扛水泥的模樣爆紅，儘管她的模樣狼狽，卻仍擋不住姣好的外貌條件和性感身材，獲封「水泥妹」，當時她透露自己是為了養家才會扛水泥，隨後卻被踢爆是造假，如今2年過去，她的悲慘下場也跟著曝光。

張方方在工地扛水泥渾身沾滿泥濘，清純卻又不屈不撓的身影備受關注，她在爆紅後曾道出辛酸過往，丈夫因為電焊不小心傷到眼睛，又因為長期在工地，大量吸入水泥粉而罹患癌症，家裡還有2個孩子要養，她才會一肩扛起家計，張方方表示，自己每天必須在工地扛起96噸水泥，堅強的模樣讓網友十分敬佩。

張方方扛水泥的模樣爆紅。（圖/翻攝自微博）

張方方直播扛水泥時，每次都有大量的「斗內」，隨著知名度越來越高，張方方終於不用再扛水泥，能夠打扮得光鮮亮麗，判若兩人的模樣又讓網友們驚艷不已，還封她是「水泥西施」，然而卻有網友發現她看起來並不像做粗活的人，她的皮膚白皙，雙手也十分白嫩。

而且她曾宣稱一天要搬96噸水泥，這連壯漢都不一定做得到，她的體型那麼小，實在很難想像在短時間搬運完成，很快就有網友挖出張方方的真實背景，她的家境優渥，還有一輛瑪莎拉蒂，是為了當網紅才編造了這些謊言，消息曝光後張方方遭到一面倒撻伐，然而她卻強辯自己是在體驗生活，讓網友們十分傻眼。

張方方的聲勢一落千丈，就算直播和老公的互動也無法挽回。（圖/翻攝自微博）

儘管張方方改直播和老公的夫妻生活，2人不斷分手、離婚，上演了好幾次爭吵戲碼，然而網友並不買單，聲勢一落千丈，還遭官媒央視直接點名，只好從網路上漸漸消失。