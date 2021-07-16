松翰(5471)今(16)日舉辦股東會，通過配發現金股利5.7元，另外，松翰董事會今也通過新任董事長任命案，由總經理鮑世嘉擔任董事長，總經理一職由業務副總柯福順接任，原董事長陳賢哲仍任公司董事。

松翰去年受惠疫情爆發，遠距工作、學習帶動強勁的影像視訊及光學辨識晶片需求，更推升整體營收大幅成長、年增率達66%，突破50億大關，創下歷史新高，獲利也繳出漂亮成績，營業毛利達22.82億元，稅後淨利為10.26億元，每股盈餘6.1元。松翰今股東會也通過每股配發通現金股利5.7元。

松翰表示，今年將持續專注於消費性電子領域，更積極拓展應用廣泛潛力高的多媒體產品，且松翰深耕微控制器、語音技術、影像視訊及OID，在這一波浪潮中皆大有斬獲，依據109年度銷售數據、當前產市場需求等因素，推估110年度預計銷售數量約7億6850萬顆。

松翰董事會今通過新任董事長任命案，原董事長陳賢哲交棒經營團隊，由總經理鮑世嘉接任董事長，業務副總柯福順擔任總經理，松翰表示，鮑世嘉是公司創辦人之一，擔任總經理以來，專注策略及營運管理，帶領公司創下年度營收突破50億元的佳績，接任董事長後將持續帶領公司決策與方向。