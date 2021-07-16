最新出爐的SCFI貨櫃運價指數再創新高，衝破4000點關卡，達4054.42點，較前一周的3,932.25點，上漲122.07點，漲幅3.1％，美東、美西及歐洲等主要航線全部創高，對下周航運股又帶來正面訊息。
雖然上周SCFI收盤指數僅比前一周增加0.69％，漲勢收斂也引發回檔疑慮，不過，這周運價結果顯示，旺季需求強勁，周漲幅彈升3.1％。其中，遠東到美西每FEU(40呎櫃)首度站上5000美元，達5024美元，較上周上漲310美元，漲幅達6.1％；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達到9655美元，較上周大漲299美元，漲幅3.1％，連15周創高。
歐洲線上周回檔，結束連13漲，遠東到歐洲每TEU(20呎櫃)6741美元，較前一周下滑45美元，跌幅0.6％，但本周一舉大增到7023美元，上漲282美元，漲幅4.1％，再創新高。
遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達6893美元，較上周上漲147美元，漲幅2.1％，同樣再創新高。
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