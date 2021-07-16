台中市長盧秀燕指出，中市統計截至目前為止，18歲以上已施打第一劑疫苗有49萬4695人，台中疫苗接種率、覆蓋率為21.08％。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

總統蔡英文日前喊出七月底疫苗覆蓋率25％，台中市長盧秀燕16日也公布連日來中市疫苗施打成績，中市統計截至目前為止，65歲以上已施打29萬1980人；而18歲以上已施打第一劑疫苗有49萬4695人，台中疫苗接種率、覆蓋率為21.08％，也顯示台中施打進度超前！

盧秀燕在中市流行疫情指揮中心記者會上公布一連串疫苗接種數據，他指出，台中市65歲以上人口有41萬2693人，已施打29萬1980人，施打率70.7％；65至74歲有26萬8820人，已施打18萬8823人，施打率70.2％；75歲以上有14萬3873人，已施打10萬3157人，施打率71.7％，無論是「第六類」75歲以上長輩，或「第八類」65至74歲長輩，施打率都突破7成，疫苗剩餘率也是「本島最低」。

盧秀燕指出，台中市18歲以上人口有234萬5725人，截至目前為止，已施打第一劑疫苗有49萬4695人，台中疫苗接種率、覆蓋率為21.08％。她也強調，除此外還有中央規定的專案人員，且還有部分長輩是直接到醫療院所預約，她相信整體市民疫苗接種覆蓋率會更高。

另，16日全市開設59處快打站為「戶籍在台中」的66歲民眾接種疫苗，截至中午已施打2萬5093人，單日快打站施打率74.19％。

她也強調，市府也持續提供孕媽媽施打疫苗，到15日晚間十點為止，目前已施打5170人，將持續努力讓孕媽媽「一人接種疫苗，二人獲得保護，全家都安心」。

另，有關行政院政委唐鳳研發的COVID-19公費疫苗預約平台，16日開始上路施打，盧秀燕說，市府15日收到中央配撥的4.1萬劑疫苗，衛生局已透過各地衛生所撥給各個基層診所，給預約系統的民眾接種，後續中央會持續撥補。

市府配合唐鳳系統，準備疫苗接種量能有13萬5853人，目前預約登記有11萬0703人，醫療院所自即日起至7月22日可供預約80053人，目前完成預約69244人；7月20日至21日加開快打站，可供預約55800人，目前完成預約41459人，量能使用率81.5％。