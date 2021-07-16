美國智庫蘭德公司在一份剛發佈的報告中指出，過去幾十年來，中國在武器研發方面採取了許多有效措施，縮小了中國與世界先進水準的差距。但是，中國建立在盜竊它國軍事技術基礎上的研發體系，使之難於實現突破，並趕上世界頂尖軍事技術。

《美國之音》指出，蘭德公司週四（7月15日）公佈最新的研究報告《俄羅斯與中國的國防採購》中，對俄羅斯與中國的武器研發特點、以及優勢與缺陷進行了系統性分析稱，中國武器研發能力近些年得到了快速的提升，這跟中國採取的一系列招攬人才和獲取國外技術的措施密切相關。

報導說，多年來中國政府積極爭取海外留學人員學成歸國工作，取得顯著成效。2016年將近80%的海外留學人員回國，吸引他們回國的原因是國內薪資水準的提高和其它激勵機制的完善。

中國從模仿到自製研發形成了一整套軍事技術發展路徑，在諸如導彈與艦艇的開發上有非常豐碩的成果。圖為紅旗-9型防空導彈。（圖／中國軍網）

但是，報告指出，這些年輕人缺乏管理經驗，尚不能勝任大型系統整合專案管理，亦缺乏製造高端技術產品的能力。為了解決這個問題，中國採取的辦法是增加投資，收購外國技術，以及和外國建立合資夥伴關係。

報告認為，中國對盜用外國武器開發智財權的依賴是阻礙中國武器研發能力提升的根本問題，雖然盜用外國智慧財產權可以在短期內提高競爭力，但這也會使中國武器發展水準與外國保持著若干年的差距。

中國這樣的照抄模式很容易助長逆向工程（從外國產品倒推其製造程式）而犧牲基礎性的研發工作。不過，蘭德報告說，中國已經開始彌補這一缺陷，具體做法是從2010年以來大幅度增加研發經費，每年的增幅接近15%。但是這又引起另外一個問題，就是這些研發都集中到國有企業手中，讓這些企業變得更加龐大，與中國發展市場經濟的方向背道而馳。

蘭德報告說，從總體上看，中國走的路徑解決了一些研發方面存在的老問題，在某些領域，如彈道導彈方面，中國的研究人員取得了實質性的成果。但在另外一些領域，如飛機等，中國所取得的進步不過是延續過去幾十年抄襲模式得到的自然積累而已。

報告的結論是，解放軍解決了許多技術障礙，但是這種進步基本上是通過盜用智財權、採購和合資企業等方式吸收外國經驗技術的結果。但在自主創新和縮小與國際先進水準的技術差距等方面仍舉步艱難。因此在高端晶片、潛艇靜音和飛機發動機製造等許多方面依然難以有所突破。如果中共軍方決心要攻克這些技術障礙，它就必須首先解決在管理和品質保證等機構管理方面存在的問題，因為這些問題會持續阻礙中國研發能力的提升。