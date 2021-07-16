鏡週刊2019年間在「我哥是立委」專題報導中，揭露民進黨立委邱志偉的三弟邱冠榕，打著他的名號在外招搖撞騙，邱志偉得知後氣得控告邱冠榕加重誹謗、妨害信用，但台北地檢署認為，該報導爆料者所述無法證明為真實，遂依罪嫌不足處分不起訴。

邱志偉提告指出，他與邱冠榕多年沒有來往，週刊卻報導邱冠榕利用他的身分地位，並持不實工程契約，向爆料者「P先生」詐得200萬元，並向「P先生」轉述「大哥今天沒空」、「大哥說了再有人去找他，他會報警，順便連你一起告，跟你斷絕關係」等訊息，讓外界誤以為他知情且有授意，已損害他的名譽及信用。

邱冠榕到案否認行，辯稱他跟邱志偉感情並不好，從來沒用過邱志偉名義，對外拿標單或工程合約找人投資。

北檢根據週刊報導內容及關於工程契約的照片，確認報導所指的案件已另案提起公訴，而在該案偵查卷證中，相關證人都未提及邱冠榕以邱志偉名號博取信任，向被害人借得200萬元，認為「P先生」的爆料內容有可疑之處，難認邱冠榕有加重誹謗、妨害信用犯行，遂處分不起訴。