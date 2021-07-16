外縣市疫苗接種傳出混打第2劑情況，南投縣強調精準施打，16日開始為67至70歲長者施打疫苗，全縣共發出2萬3113張粉紅色通知單；縣府祕書長洪瑞智表示，因為南投縣嚴謹核對，已經擋下10多位想要混打第2劑的民眾。

洪瑞智指出，縣府疫苗施打是透過精準通知、精準預約，確保正確無誤，絕對不會像外縣市發生搶打，或持通知單到場卻無疫苗可打的窘況，縣府會依照疫苗施打後結存量，做滾動式調整，下修施打年齡，並繼續分齡造冊，設計不同顏色的疫苗接種通知單，讓施打動線順暢，老人家不必在大熱天奔波，更能確保疫苗接種安全無誤。

洪瑞智長表示，縣府針對長者疫苗接種，採造冊通知方式，民眾接到通知單就一定打得到疫苗，縣府透過戶政系統做初步篩選與造冊，並連接「全國性預防接種資訊管理系統」，仔細勾稽比對，避免有民眾闖關想偷混打的情況發生。

縣府衛生局表示，早在6月初，南投縣內就曾經發生過意圖混打的民眾，在醫護人員的仔細判讀審核下，成功擋下10幾例已經接種過第1劑AZ，卻想接種莫德納第2劑的民眾。

南投醫院中興院區主任鍾文振表示，施打疫苗1梯次60人，分兩區進行，一半諮詢問診、接種，一半休息觀察，依順序分梯次進行。

衛生局表示，目前開放兩梯次長者接受施打，7月16日至21日是67至70歲長者（原住民57至60歲者）接種，共39場次；71歲至73歲長者（原住民61至63歲），則是從7月14日施打至22日，共38場次。