日本7月13日發表防衛白皮書，指稱我國釣魚台列嶼是日本領土，15日卻又送來第3批捐贈AZ疫苗，社團法人釣魚台教育協會16日發聲明稿表示，雖然很感謝日本政府在台灣疫苗短缺的情況下，帶來幾波疫苗的及時雨，但也要正告日本政府：「我們不會因為日本贈台AZ疫苗而放棄釣魚台主權、漁權與尊嚴！」

報載日本政府於7月13日發表《防衛白皮書》，將我國的釣魚台列嶼偽稱為「尖閣群島」，並稱其為日本領土；並首度提出「台灣周邊局勢的安定對日本安全極為重要」的內容。釣魚台教育協會抗議日本政府上述的霸道無理行徑。

協會表示，幾十年來，台灣實際發生「局勢不安定」的具體衝突，就是日本官方或軍方在我周遭海域對我漁船騷擾、跟監、噴水、噴油、破壞漁具、扣押人船、罰款、撞擊。光是2006年到2012年，台灣漁民在釣魚台海域捕魚，被日本公務船干擾的事件就有200多起，「這些『不安全』、『局勢不安定』的製造者，正是日本！」

協會指出，依明、清冊封使的記載，及19世紀之前的中、日與各國地圖，釣魚台列嶼，包括最東端的赤（尾）嶼，就是我國領土，相對於琉球王國的久米島，兩國中間以黑水溝（即沖繩海槽）為界。「釣魚台是台灣的一部份，當《開羅宣言》明定二戰戰敗的日本必須歸還台澎、當《波茨坦公告》落實《開羅宣言》、當日本終戰詔書宣布接受《波茨坦公告》，釣魚台就應隨著台澎一併歸還我國。」

協會表示，雖然美國在冷戰時為其戰略需要而扶持日本，並將釣魚台的行政管轄權交給日本，但絕不因此改變釣魚台列嶼的主權歸屬，也不能抹煞數代台灣漁民在釣魚台（台灣漁民稱為「無人島」）海域作業的歷史事實。

協會直言，近來日本藉台灣極度欠缺新冠疫苗之際，將日本國民不願接種的AZ疫苗大量送來台灣，意圖收買人心，博取台灣人民好感，但協會不會因小利而忘大義、大利，而是要正告日本政府：停止軍國主義的侵略行徑！停止以撰寫《防衛白皮書》、修改中小學教科書等不當手段，以錯誤訊息混淆視聽，企圖積非成是！「我們亦要告訴日本人民：釣魚台列嶼不是日本領土，釣魚台是中華民國的！」