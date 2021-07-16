安永（EY）聯合會計師事務所16日舉辦「集團管理服務移轉訂價面面觀」線上研討會，探討集團管理服務費以及台灣集團總部提供服務予海外個體、外商在台公司接受海外總部提供之服務、成本分攤協議案例。

在全球化時代，集團企業積極進軍國際並擴展全球事業活動，集團總部支援關係企業營運所發生費用越來越龐大，管理服務費用分攤有其必要性。

安永聯合會計師事務所移轉訂價服務執行總監林志仁指出，企業總部承擔所有成本費用，除海外子分公司費用低估，無法真實反映當地營運績效外，亦增加其課稅所得。

同時，隨著國際稅務的發展，資訊揭露的要求導致資訊透明度也越來越高，針對非應由總部承擔之費用，被稅局進行移轉訂價調整或剔除費用而造成重複課稅的風險也越來越高，管理服務費用分攤有其必要性。

林志仁建議，台灣總部若有提供集團管理服務給海外個體時，應儘早建立分攤制度和作業辦法，包括準備具體有效的集團管理服務合約、移轉訂價政策佐證文件、成本費用彙集與計算，定期檢視及評估海外個體所在國家之相關稅務及移轉訂價規定。

若外商在台公司接受海外總部提供集團管理服務，也應儘早與海外總部溝通上述相關文件是否齊全。此外，亦可針對可適用的租稅優惠如所得稅法第25條或我國來源所得認定原則第15-1條等進行評估，若集團總部位於租稅協定國，也可評估營業利潤免稅的適用性。

安永聯合會計師事務所國際及併購重組稅務諮詢服務執業會計師林宜賢則指出，跨國企業集團的業務發展逐漸步入高附加價值服務性產業而且關係企業之間無形資產的受控交易越來越頻繁時，透過成本分攤協議來調整關係企業之間的技術開發與軟體設計成本，以達到常規交易利潤分配目的也越來越重要，而且採用成本分攤協議取代交叉授權的移轉訂價方式也可以降低支付權利金產生的扣繳稅成本負擔，在成本分攤協議下無形資產所有權的布局更是跨國企業營運管理的核心議題。