前副總統陳建仁參加高端疫苗二期試驗，自曝14日打到的是安慰劑，卻仍對高端疫苗掛保證，台北市長柯文哲16日說，陳建仁打的是安慰劑，當然很安全，但解盲前陳也不知。

柯說，純粹醫學來講，臨床一期的安全性有一定程度，除非是那種有長期併發症、要好幾年才出現，不然通常臨床一期做完後1、2周有併發症副作用都會先被排除掉，就很難到臨床二期，但到二期馬上出現狀況的就不多，因都過了臨床一期，不過臨床二期的安全性跟副作用較不確定。

針對混打，柯說，目前台灣疫苗供應不穩，未來2、3周只能打AZ，因莫德納快打完，除非是專案，若不允許混打，那在時間的配合上會失去機動性，雖還沒做過幾萬人大規模實驗，但論文有說做過幾百人，WHO世界衛生組織也沒說不能混打危險，只是沒推薦。

柯說，學理上先打AZ再打BNT 、莫德納效果好，倒過來沒比較好，中央也許要想想看，現在疫苗供應不穩、變來變去，也許允許AZ打完後打BNT、莫德納及AZ，可能會讓台灣打疫苗比較有機動性、靈活性。