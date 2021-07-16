韓國職棒NC恐龍隊日前傳出陣中有球員確診的消息，最後調查結果出爐，4名球員違反防疫規定，私下邀請女性友人到飯店聚會，16日韓職召開紀律委員會後，除了對球團罰款外，4名球員也遭到罰款及禁賽72場的處處分。

韓國目前受到印度變種病毒Delta肆虐，疫情再度升溫，日前傳出NC恐龍陣中有球員下榻飯店時染疫，最後調查結果出爐，4名球員朴錫珉、權熙東、李明基、朴珉宇被發現在5日在房間內與2名女性友人在房間內喝酒。

今天KBO召開紀律委員會討論關於4人及球隊的懲處，最終作出罰款球團1億韓元，4人被禁賽72場另外每人還被罰款1000萬韓元；本季韓職各隊將進行144場比賽，NC恐龍目前剩餘70場比賽，也意味著4人本季提前結束，明年也還有2場禁賽繼續執行。

朴珉宇也為自己的行為道歉並退出東京奧運韓國國家隊，懲處出爐後NC恐龍代表理事請辭，NCSOFT CEO金澤辰（Kim Taek-jin）也向球迷和KBO其他成員道歉，因為他們造成了麻煩。

金澤辰在聲明中說：「作為球隊的老闆，我將對這件事承擔責任，並採取一切必要措施重新獲得球迷的信任，我將完全負起責任。」