台中市南屯區豐樂雕塑公園，石雕作品清洗及雕塑品全面修護、打磨填補等工作，以金屬銹化處理及色彩施工封蠟。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市南屯區豐樂雕塑公園，為全台首座露天公立雕塑公園，從1994年開闢，距今已27年，園區總面積多達6公頃，陳列歷年露天雕塑大展得獎作品54件，包括青銅、石材、不鏽鋼等材質，經風吹日曬雨淋，部分作品產生鏽蝕情形，為維護雕塑作品，建設局啟動保養，進行金屬銹化處理及色彩施工封蠟，預計8月底完成，重現雕塑公園精神地標風采。

建設局長陳大田指出，豐樂雕塑公園是台中市區以雕塑藝術與休憩遊樂相結合的特色亮點公園，公園戶外各角落內共放置54件雕塑品供民眾欣賞，經風吹、日曬及雨淋產生灰塵髒汙，殘留水漬及鏽蝕情形，為使藝術品能維持優質觀賞狀態啟動維護，完成後將以亮麗面貌再次陪伴市民。

豐樂雕塑公園雕塑品保養作業由台中市雕塑學會進行，第一階段5月初開始進行現場勘查及確認作品材質保養方向，第二階段於5月底開始為石雕作品清洗及雕塑品全面修護、打磨填補等工作，以金屬銹化處理及色彩施工封蠟等保養工序逐步恢復雕塑品風采，預計8月底完工。