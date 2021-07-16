本報13日報導郵局窗口人員等無疫苗，當時中華郵政回應表示，郵局窗口人員已在造冊中，且目前正在跟交通部爭取，將郵局窗口排入第7類施打對象。不料今（16）日郵局基層人員發現，行政院秘書長7月14日的會議裁示，郵局窗口人員「倘仍有需要」，可以自己去預約平台登記。郵局窗口人員怒批「被放生」，局方連演都不想演了，居然可以從「被蘇院長召見」一路拖到「讓窗口回歸預約平台」。交通部郵電司則表示，因疫苗有限，先施打部分人員，其餘人員將適時向疫情指揮中心提出要求。

新冠疫情以來，郵局窗口人員負責三倍券、紓困金及孩童防疫補貼等繁重工作，加上原本就有的郵政匯兌儲金業務，與民眾高密度接觸，急需被列入公費疫苗造冊清單。

行政院長蘇貞昌6月22日主持擴大防疫會議，同日中央流行疫情指揮中心將第一線郵務處理人員納入「國家關鍵基礎設施及高風險接種人員等專案對象」，並由主管機管造冊新冠疫苗施打對象。不過台灣郵政產業工會日前指出，台北郵局7月2日到17日共打5場疫苗，卻僅列入郵務外勤及郵件處理中心人員，第5場打完還插入總公司資訊處等人，但從頭到尾未列入窗口人員。

當時中華郵政公司對本報表示，該公司資訊處人員是屬於公費疫苗施打對象第7類的「國家關鍵設施必要工作人員」；另外關於郵局窗口人員的造冊問題，目前已經在跟交通部爭取成為第7類施打對象。

不過由郵局基層人員設立的臉書「郵局郵政全民開講」16日貼出一段對話，提及行政院秘書長7月14日的會議裁示第4點：「目前疫苗預約系統已開放18歲以上民眾施打，因此郵政窗口、航空貨運相關業者等倘仍有需求，可鼓勵改至前開系統預約。」換句話說中華郵政窗口及志工共計1萬3081人，全部「被放生」，自求多福。

郵局基層人員表示，從6月22日蘇揆親自來到台北郵局慰問第一線同仁，到7月16日「窗口回歸預約平台」，大概早就打定沒有窗口的份，造冊只是煙霧彈，「連郵局裡的行政同仁跟警衛，都很訝異窗口竟然還沒施打。」

交通部郵電司說明，中華郵政公司至本年4月底止計有近2萬6000名員工，郵政服務人員因工作性質確屬高風險族群，為確保其能安心工作並維護用郵民眾安全，經交通部極力爭取，因疫苗有限，遂先將郵政投遞人員及郵件處理人員（約1萬1903人）與關鍵基礎設施維運人員（約60餘人）列為優先施打對象，預計7月17日可施打完畢。其餘郵政窗口及行政人員交通部認為有繼續爭取施打必要，將適時向疫情指揮中心提出，以使中華郵政公司防疫更全面化，確保郵政各項服務及業務運作順利。

郵電司表示，在此之前，因指揮中心已宣布開放全國18歲(含)以上的民眾可登記疫苗施打意願，如果郵政服務人員希望能早日施打加強防疫，可儘速前往登記預約接種。