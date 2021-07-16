僑泰高中發起愛心便當勸募活動，師長、家長會紛紛響應，共募得15萬，畢業校友回校幫忙發便當。（僑泰高中提供／黃國峰台中傳真）

新冠肺炎疫情仍然嚴峻，不少民眾工作沒了，生計受到影響，僑泰高中發起勸募活動，即日起至7月31日為止，每日中午在前後2個校門，提供100至200個愛心便當，期盼能落實社區責任，關懷因疫情失業的民眾，與鄰里攜手共度疫情難關。

全國疫情三級警戒，持續至今已二個月，各行各業都有不同層面的影響，不少民眾被迫性失業、或放無薪假，收入中斷，僑泰高中董事長蔡玉堂及校長温順德發起愛心便當勸募活動，分別捐出5萬元、1萬元，拋磚引玉，家長會也紛紛響應，首先榮譽會長張志偉捐3萬、榮譽會長洪榮吉、副會長邱啓成、常委李亦蕿、劉宇俊、蕭瓊茹、校友游登傑、游舒惠兄妹各捐5千至1萬元不等，共募得15萬元。

學校也通知周邊樹王、永興、永和、南和、積善等五里里長，轉達愛心便當發放訊息，讓生活暫時陷入困頓的民眾，中午時來到僑泰校門領份可以溫飽的便當，幾位今年剛畢業的校友得知此事，也主動返校協助便當發放。剛考上清華大學數學系的蘇映蓉說，以前就常參加學校舉辦的寒士關懷活動，每次看著受助者開心的樣子，自己也感到很溫暖。校友陳昭云則說，忘不了民眾接過便當時，臉上洋溢著幸福的樣貌，發便當對自己來說是小事，但卻幫助到真正有需要的人，非常有意義。

校長温順德表示，從政府宣布新冠肺炎三級警戒已兩個月，造成不少民眾失業，生活陷入困頓，學校希望透過這次愛心便當勸募活動，協助周邊鄰里有需要的居民，落實社區關懷，發揮「人飢己飢、人溺己溺」的精神；感謝董事會、家長會成員全力支持，讓活動能夠順利推動；看到畢業校友熱情響應，感到欣慰，期盼未來能有更多人發揮愛心，加入助人的行列。