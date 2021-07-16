宗教場所微解封，鳳山五甲龍成宮審查獲准，成為高雄第1間。（高巿府民政局提供／曹明正高雄傳真）

全國警戒三級延長至7月26日，宗教團體若要微解封，可擬具「宗教場所防疫計畫」，經主管機關同意後，可適度開放民眾進入。高巿府民政局表示，連日來陸續收到6家申請，鳳山五甲龍成宮16日經審查後獲准，是高雄第1家。

民政局表示，五甲龍成宮是16日審查獲准，但對方要收到公文後才能微解封，公文最快應該下周一（19日）寄出，屆時就可以依防疫計畫供信眾參拜。至於其他已經送件的5家宗教單位，也已經陸續審查當中。

據了解，五甲龍成宮規畫廟內容留人數最多60人，主委鄭振成表示，開放民眾進入時間是上午8時至下午10時，現場有專人服務信眾落實實聯制、量體溫、噴酒精、全程佩戴口罩等防疫規定，也特別製作號碼牌發放給信眾。

民政局長閻青智說，五甲龍成宮配合市府防疫政策，提供一樓閱覽區作社區疫苗接種站，及媽祖加持過的平安水，讓附近里民在五甲媽保佑下就近接種疫苗。該廟的防疫計畫經民政局現場勘查確認，均符合內政部指引。

包括旗山區天后宮附屬福德祠、新興區財團法人高雄市中華基督教浸信會文化堂、三民區慈天宮、玉皇宮、苓雅區高雄意誠堂關帝廟等5團體的防疫計畫已在審查，若符合內政部防疫指引，就會開放信眾入內參拜或禮拜。