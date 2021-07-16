針對中選會今下午宣布，基進黨立委陳柏惟罷免案投票延至10月23日，刪Q總部媒體聯絡人MAX質疑，明明都是投票行為，且都因為疫情影響延期，為什麼罷免案跟公投案分開投票，懷疑有政治操作，呼籲中選會能夠視疫情發展滾動式檢討，將罷免案改至與公投同日舉行投票。

刪Q總部指出，同樣都是投票，公投延到在12月，罷免卻在10月，中選會評判的標準到底是什麼，難道有信心能在10月23日前讓台中第二選區的選民都施打到疫苗嗎？還是如同3＋11一樣只是政治利益考量，而非出於專家學者的專業建議。

刪Q總部質疑，中選會將兩次投票拆開舉行，是否為了降低投票率，中選會的委元會議到底是如何決定延期的日期，又是誰主張同意，能否對外公開，還是和3＋11政策一樣，完全沒有紀錄。

對於公投與罷免拆開舉行投票，刪Q總部試算，以台中市立委第二選區的投開票所共計258所，每所工作人員平均為10.5人，加上選務相關開銷，單獨辦罷免案概算需經費6000多萬，而公投選舉經費約需1億5仟萬元，若合併舉辦可省下幾千萬元的選舉經費。

刪Q總部奉勸中選會和執政黨，「君子喻於義，小人喻於利」。民進黨政府為了護航陳柏惟，拿納稅人的錢來做的這些手段，阻攔台中市第二選區人民罷免的決心，但我們不會就此放棄，如果中選會還是一意孤行，絕對有辦法讓陳柏惟看到「民意的力量」，希望中選會能在最後關頭懸崖勒馬，改訂投票日期。