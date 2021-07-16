美股科技股領跌，台股16日跟著開低震盪大跌，「萬八」得而復失，且外資反手大賣超，並進場買匯，新台幣應聲重貶逾1角，股匯僅一日行情，終場收在28.005元兌1美元，貶值1.13角，為近一個月單日最大跌幅，台北外匯經紀公司成交量12.08億美元。

新台幣同步收周線，累計一周以來仍升值分或％，周線終結連四貶。外匯交易員指出，美股除道瓊小漲外，其餘指數從高點回落修正，主要亞股漲跌互見，台股站上「萬八」」（18000點）僅一天，跟著主要股市走低修正，最後收跌138點至17895點，外資在台股由買超轉為賣超新台幣225億元，並且進場買匯準備匯出，新台幣應聲重貶，盤中最多貶值1.33角，最低來到28.025元。

外匯交易員認為，國際美元反彈，主要亞幣轉貶連動，加重新台幣貶勢，儘管聯準會（Fed）主席鮑爾再對緊縮滅火，但通膨升溫的預期未除，美股攻勢暫歇，美元續高的結構不變，外資在台股的動向，仍主導新台幣升貶，短線預料陷在28元整數上下整理格局居多。