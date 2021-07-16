為了提供台積電2奈米廠進駐，科技部新竹科學園區管理局提出竹科寶山2期擴建計畫專案小組審查，環評16日第四度闖關。經過討論後，專案小組同意放行，力拼7月底前在環評大會通過。

由於寶山用地一期擴建計畫主要是供製程研發與先期量產，為維持我國半導體產業領先地位 ，因應近年3奈米及2奈米製程突破，現有廠房無法容納新一代機台，園區已無適當用地，本計畫為提供量產廠房產業用地重要開發，希望讓我國產業維持優勢。