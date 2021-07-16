竹科寶二用地環評 4次審查終過關 16:552021/07/16 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為了提供台積電2奈米廠進駐，科技部新竹科學園區管理局提出竹科寶山2期擴建計畫專案小組審查，環評16日第四度闖關。經過討論後，專案小組同意放行，力拼7月底前在環評大會通過。 由於寶山用地一期擴建計畫主要是供製程研發與先期量產，為維持我國半導體產業領先地位 ，因應近年3奈米及2奈米製程突破，現有廠房無法容納新一代機台，園區已無適當用地，本計畫為提供量產廠房產業用地重要開發，希望讓我國產業維持優勢。 台積電2奈米有望 寶山2期通過環評小組 雲林褒忠產業園區開發 進度被嘉縣超車 #台積電 #科寶 #環評 #審查 #擴建計畫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 王維菁、林麗雲為高端硬拗 NCC二次追殺中天 04:102021/07/16 政治要聞 《日股》利空不斷 日經早盤跌破兩萬八 12:522021/07/16 財經 陳彥松 接國巨集團財務長 04:102021/07/16 財經要聞 英特爾傳有意收購格芯 陸行之：真的要跟台積電對幹了 12:372021/07/16 財經 梁文傑爆「民進黨主動找台積電」幫買疫苗 打臉總統府 13:252021/07/16 政治 台積電法說後走弱 「航海王」撿回一線生機 11:402021/07/16 財經 台塑麥寮風電投資案啟動 預計第四季申請環評 06:332021/07/16 財經 統一證券亞洲半導體ETN將於7／22上櫃 10:302021/07/16 財經 《日股》科技族群疲弱 日經勉力上兩萬八 15:592021/07/16 財經 夏寶龍：事實雄辯證明 國安法是保香港安全、安定、安寧之法 16:302021/07/16 兩岸 英特爾壯大晶圓代工玩真的 傳狂砸8400億併購老四 08:592021/07/16 財經 財經熱門新聞 認為邱純枝為適合董座人選 焦佑倫談東元 應回歸公司治理 - 財經要聞 - 工商時報 美萬物齊漲擋不住了 台製玩具從700元飆到78萬 - 財經 《半導體》新唐飆天價 華邦電持股市值增逾百億元 - 財經 - 時報資訊 英特爾阻撓沒用 台積電3奈米進度曝光 美5奈米廠不排除擴建 - 財經 陽明再爆20筆 逾5千萬元違約交割 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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