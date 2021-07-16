旅館商業公會昨批評向銀行申請貸款都碰壁，許多會員甚至碰到「沒有一家申請通過」，呼籲政府指派專責銀行協助旅館業貸。交通部觀光局今回應，截至7月中旬，觀光產業向銀行申貸案件已逾1171件，其中旅宿業計769家，業者的說法可能是誤解。

觀光局指出，2020年2月修正發布「交通部觀光局振興觀光產業融資信用保證要點」，由觀光局與財團法人中小企業信用保證基金合作，提供觀光旅館業及旅館業融資信用保證，以協助擔保品不足之業者得以順利取得融資，保證期間手續費，免向觀光產業業者計收。

截至今年7月中，觀光產業向銀行申貸案件已逾1171件，其中旅宿業計769家。觀光產業可依「交通部觀光局振興觀光產業融資信用保證要點」或「經濟部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難事業融資貸款辦法」向銀行申請融資貸款。

為持續協助業者順利向金融機構取得融資貸款，觀光局也已函請各金融機構，給予協助觀光產業申請展延寬限期並提供觀光產業所需融資資金，並協請金管會銀行局及銀行公會全聯會等單位配合，讓政策得以落實，真正幫助業者。

觀光局長張錫聰表示，已請旅館全聯會協助了解蒐集提供進一步資訊，觀光局將協助協調請相關部會及金融機構協處，以協助產業共同度過受疫情影響所遭受之營運困境。