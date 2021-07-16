女星蔡瑞雪(Snowbaby)臉蛋精緻甜美、氣質清新，高中時期上過《校花點點名》節目，因此被封為「北一女神」，享有高人氣，畢業後的她朝演藝圈發展，不僅拍廣告，還接演不少戲劇作品，表現頗亮眼，她也經常透過社群分享美照，昨驚喜分享婚紗照，一改平時小清新風格，大膽露出美胸，還加碼挑抖胸舞，讓眾網友大呼暈船。

學生時期就上過節目的蔡瑞雪，因在社群上分享了到韓國旅遊時的韓服照，仙氣飄飄模樣讓她在網路上爆紅，甚至紅到韓國，2017年她參加韓國選秀節目《偶像學校》，爭取以偶像女團成員身分出道，雖然未能打入決賽，但仍大大拉抬名氣，蔡瑞雪星運大開，返台後第一部戲劇作品是電影《陪你很久很久》，之後不斷有戲約上門，如今24歲的她，已累積不少作品。

蔡瑞雪除了努力拍戲，私下也積極經營社群，經常分享工作花絮與生活點滴，昨7/15(她在IG驚喜貼出一系列婚紗照，透露拍的是韓式婚紗，挑服裝的時候每件都好喜歡，「頓時化身為公主的感覺」，她在這套照片中， 一連換了5款不同樣式的白紗，穿蓬裙時展現少女氣息，換上緊身款則凸顯玲瓏好身材，且5套都是桃心領低胸設計，讓她豐滿上圍見客，又仙又性感，被網友激讚真的辣爆了。

除了絕美婚紗照之外，蔡瑞雪還加碼曝光拍攝時的花絮小短片，只見她穿著縫滿水鑽、亮片的拖尾深V蓬裙白紗，頭上戴著精緻皇冠，是所有造型中最華麗的一款，猶如迪士尼公主一般，蔡瑞雪穿著這套美麗白紗跳舞，胸口隨之抖動，看似俏皮其實尺度頗大，讓眾人直呼美到不行，看到暈船。