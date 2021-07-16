台灣基進黨立法委員陳柏惟罷免案，中選會公布將延至10月23日投票，陳柏惟下午舉辦線上記者會表示，他從未想要影響投票日期，但國民黨不斷想影響，根本就是知法犯法、知法玩法，且是「博歹賭（台語）」的行為。

陳柏惟表示，不了解國民黨為何一直想要影響罷免案投票日前，自己就是按照規定的時間去做，反觀國民黨一方面說與刪Q這個團體無關、一方面又不斷幫忙。罷免案在7月2日成案時，中選會本就應該公布投票日期，國民黨在當初1994年、韓國瑜面臨罷免時修法，要求選舉與罷免應分開，現在卻說話不算話。

陳柏惟批國民黨說，國民黨立法都是為了自己的利益，「反起反落」，讓這種在檯面上拉台灣後腳的政黨存在，會把台灣拖進台灣海峽，呼籲民眾支持其他政黨。公投與罷免、罷免與選舉究竟應該綁在一起或分開，國民黨此時不斷喊著要改日期、卻不在罷免案通過前就先講，根本就是「博歹賭」的行為。

而針對刪Q總部質疑陳柏惟就任至今未積極服務地方，他強調，自己從上任至今已服務2000多件案件，也在立法院提案，目前成立了一個網站，會將所有服務案件PO在網站上供民眾查詢，現在到投票前的這段時間，他也會繼續做該做的事情。