民進黨正國會派系立委，今發聯合聲明，籲全面減免運輸業牌照稅、汽燃費 ，一般車輛按天數比例減收。

正國會立委員余天、吳琪銘、莊競程、黃秀芳、陳瑩、陳亭妃、陳秀寳、陳歐珀、蔡適應聯合聲明；疫情三級警戒持續中，運輸業為撐起台灣的重要支柱，在此次受嚴重衝擊；每位民眾的車輛使用，也因為疫情受到不同程度的影響。我們呼籲：「全面減免運輸業牌照稅、汽燃費；一般車輛則按三級警戒佔全年天數比例減收」。

聲明指出，運輸業營業車輛部分，紓困4.0精進方案中，交通部將小客車租賃業納入汽燃費減免，機車租賃業也已評估納入。但遊覽車、客運、貨運等其他運輸業，卻未被納入，在疫情受創嚴重之下，應更照顧平時載運乘客之客運業、促進台灣觀光之遊覽車業等產業。

聲明指出，營業車輛燃料費分4季繳納、牌照稅則分為上下半年2期徵收，目前本年度燃料費後2季、牌照稅下半年期尚未開徵，我們呼籲「運輸業全面減免牌照稅、汽燃費」，即本年度尚未開徵之牌照稅、汽燃費停止開徵。三級警戒之下，應減輕營業車主壓力，不應讓稅費成為運輸業沉重負擔。

聲明說，除營業車輛外，民眾5至7月因三級警戒配合防疫，減少非必要性外出，使用車輛多為必要之通勤、採買，使用道路頻率確實降低。因此，我們呼籲，「一般車輛應按三級警戒佔全年天數減收牌照稅、燃料費」（若7月26日解除三級警戒，三級警戒天數68天佔全年近20％，則減收全年約20％），以符合牌照稅、燃料費徵收的公平性及合理性。

聲明強調，財政部目前雖有「車輛停止使用」免徵牌照稅方案，但須申請且須完全停止使用，民眾疫情期間是車輛使用頻率降低，並非完全停止使用，實務上恐不符需求。

聲明指出，本年度非營業車輛牌照稅已於4、5月徵收完畢，燃料費則於7、8月正開徵中，減免方式是以退稅或明年度減免等方式，可由相關單位商議。

聲明表示，疫情趨緩，但對民生影響仍劇，對於這段期間受影響的產業或一般民眾，盼行政機關給予公平、合理的支持。