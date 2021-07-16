台中市第2選區立委陳柏惟罷免案投票，因受疫情影響，改定於10月23日投票。國民黨呼籲應延後到12月18日與四項公投一併舉辦，陳柏惟開直播回應，他個人對罷免投票日期沒意見，可是國民黨說的話從來是為了自己的政治利益，沒有任何參考價值。

國民黨文傳會副主委鄭照新表示，4項公投案原本投票日期就是8月28日，與陳柏惟罷免案投票同一天，兩者原本就應該合併。

陳柏惟說，1994年韓國瑜、洪秀柱面臨罷免，身為國會最大黨的國民黨修法把選舉跟罷免脫鉤，現在2021年又說要辦在一起。這樣說話不算話的國民黨，只要有任何一位民意代表在檯面上，都是對台灣民眾智慧的侮辱，國民黨的存在就是迫害台灣的未來，任何一張投國民黨的選票都是扯台灣後腿的選票。

他強調，國民黨從來都是為了自己的政治利益，不是為了台灣的未來，國民黨講的話沒任何參考價值，「國民黨不倒，台灣不會好。」

被問到會否鼓勵選民出來投票正面對決？陳柏惟說，自從參選以來一直都鼓勵選民出來投票，喜歡或不喜歡都應該出來表達意志，「再怎麼不喜歡我都沒關係，投票就是實踐台灣民主的方式。」