亞東醫院直播分享醫師施打疫苗經驗。（亞東醫院提供）

亞東醫院「愛在疫情蔓延時 來聽亞東說故事」直播，今（16）日由副院長邱冠明和家庭醫學科主任陳志道、醫師翁資閔、院長林芳郁夫人林靜芸醫師分享新冠肺炎期間，各項疫苗施打的暖心經歷，同時呼籲民眾踴躍施打疫苗，及早擁有保護力。

林靜芸表示，很開心當初做了施打疫苗的決定，除了院內的施打流程順暢，施打疫苗也能有效幫助提升社區整體保護力。

對於民眾普遍有「挑疫苗」的現象，翁資閔說，若無其他特殊疾病或情形，其實任何一個廠牌的疫苗都具有相當的保護力，在經過與醫師專業諮詢與討論後，鼓勵目前符合施打條件的民眾踴躍接種疫苗。

陳志道以預防醫學的角度說明，為了抵禦疫情，施打疫苗是控制疫情的最佳策略。亞東醫院至今分別在新北市五股、中和與板橋江翠國中等地開設社區疫苗接種站，也在先前替長者施打疫苗時，以「宇美町」方式施打，採病人不動、醫護動的方式，增加疫苗施打的安全性與效率。

陳志道說，為了服務長期因失能或行動不便而必須臥床的長者，家醫科與社區護理也和地方衛生所合作，提供疫苗到府施打服務。由於每去到一個家庭就必須換上一套全新的防護衣，團隊成員經常是在公寓的狹窄樓梯間完成著裝後，才進到長者家中施打疫苗。

翁資閔接續指出，透過疫苗到府施打服務，讓社區最需要照護的族群不被忽略，並同時建立良好的醫病關係，讓醫護團隊同時協助在宅照護的評估，提升長者生活品質，並向家屬衛教疫苗與居家照護相關知識，解除家屬對於疫苗的疑慮，更能鼓勵他們有信心地接種。