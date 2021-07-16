媒體人朱凱翔今日出示食藥署的「提早核准EUA期程」，指高端解盲前就開始製造送審，原預計6月下旬就有54萬劑供民眾施打，但製程出包，只剩8.8萬劑，若未出包，或許就沒有鴻海、台積電採購BNT疫苗的機會。（圖取自不演了新聞台）

媒體人朱凱翔今日出示食藥署的「提早核准EUA期程」，指高端解盲前就開始製造送審，原預計6月下旬就有54萬劑供民眾施打，但製程出包，只剩8.8萬劑，若未出包，或許就沒有鴻海、台積電採購BNT疫苗的機會。（圖取自不演了新聞台）

媒體人朱凱翔今日出示食藥署的「提早核准EUA期程」，指高端解盲前就開始製造送審，原預計6月下旬就有54萬劑供民眾施打，但製程出包，只剩8.8萬劑，若未出包，或許就沒有鴻海、台積電採購BNT疫苗的機會。對此，中央流行疫情指揮中心表示，在台灣做疫苗會希望時效掌握在自己手上，我們不可能放棄這樣的優點，且全世界的疫苗都是預採購，否則過了EUA再買就會有層層困難。

朱凱翔在「不演了新聞台」發文指出，根據食藥署的「提早核准EUA期程」規劃，高端疫苗早在解盲之前，就已經開始製造送審，解盲前就有首批近10萬劑交給食藥署檢驗，到了6月25日取得EUA，就有54萬劑可以讓民眾接種。然而高端自己製程「出包」，至少2批次出現品管瑕疵，說好的54萬劑，只剩8.8萬劑，食藥署不敢背書，只能要求高端補送2批次的臨床試驗數據，以及製程的測試資料。如果高端製程沒有「出包」，或許就沒有鴻海與台積電採購BNT的機會。

指揮官陳時中表示，國產疫苗最後能不能通過EUA，需要審查委員會專業來決定，但是要打擊國產疫苗也大可不必。我們原來要求的製程是，能通過當然要儘快。在台灣做疫苗，希望時效掌握在自己的手上，這是國產的優點，我們不可能放棄這樣的優點。

陳時中表示，全世界的疫苗都是預採購，還沒EUA就買了，等過了再買就會有層層困難，但是投資也不一定百分百成功。美國一開始針對疫苗提出補助計畫，也不是全部都成功，每個國家根據情況作出最好的選擇，但是結果和程序不一樣，是因為科學、生產能力、對未來的判斷和當時疫情，都有息息相關的因素在。